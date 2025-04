Insolvenzwelle rollt weiter: Österreichs Wirtschaft kämpft mit Pleitenrekord

Wien verzeichnet mit 802 Firmenpleiten im ersten Quartal nicht nur die höchste absolute Zahl an Insolvenzen, sondern auch die höchste Insolvenzdichte: 57 von 10.000 Unternehmen mussten Insolvenz anmelden. Der Österreich-Schnitt liegt bei 34. Die wenigsten Pleiten gab es in Vorarlberg mit 17 Insolvenzen je 10.000 Firmen.

Regional betrachtet, war der stärkste prozentuale Anstieg in Tirol zu beobachten – mit einem Plus von 76,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Auch in Salzburg (+56,6 Prozent) und Oberösterreich (+22,3 Prozent) legten die Insolvenzen überdurchschnittlich stark zu.