"Ich bin als Marktführer geboren"

Kaiserwetter, als wir Gregor Rosinger zum Interview treffen. Kaiserlich ist heute allerdings nicht bloß die Wetterlage – auch der Ort, an dem wir einander verabredet haben, ist geradezu mondän. Die in barocker Manier von Symmetrie geprägte Vorfahrt führt uns zu einem von überwältigender Imposanz gezeichneten Wohnsitz. Wobei wohnen nicht ganz das treffende Verb zu sein scheint – hier residiert(e) man. Um eine Audienz brauchten wir allerdings nicht zu bitten, wenngleich die Terminfindung bei 16bis 18-Stunden-Arbeitstagen sich nicht zwangsweise einfach gestaltet. "Der Adel wurde schließlich 1919 aufgehoben", scherzt Rosinger. Alle vier direkten Linien seiner Vorfahren sind aristokratischen Ursprungs – eine wurde sogar in den Reichsgrafenstand erhoben. An die adelige Abstammung erinnert auch das historische Geschäftswappen der Familie, das in den Rosinger’schen Räumlichkeiten von den Wänden prangt und sich in abstrahierter Form auch in der Corporate Identity seines Konzerns wiederfindet. Unmittelbare Auswirkungen auf ihn und seine heutigen Lebensumstände haben die Adelswurzeln aber nicht.

"Von großer Bedeutung hingegen ist, dass meine Vorfahren in direkter Linie an den Börsen und im Finanzwesen aktiv waren und ich somit einer Börsianer- und Investorendynastie entstamme, deren Wurzeln im Finanzwesen bis 1530 zurückreichen", erklärt der Investor. Die frühkindliche Sensibilisierung für Finanzgeschäfte hatte zur Folge, dass sich die Frage der Berufswahl für Rosinger nie stellte. Ihm war klar, dass er die Dynastie und deren Wissen eines Tages weiterführen werde: "Bereits im Pflichtschulalter realisierte ich, dass ich zum Marktführer geboren bin." In diesen Lebensabschnitt reicht auch Rosingers erstes Investment zurück. Als Neunjähriger tätigte er sein erstes Aktiengeschäft – "BASF", erinnert er sich. Mit welch erfolgreicher Konsequenz er die Geschichte seiner Familie seither weiterführt, verdeutlicht – von den zahlreichen Auszeichnungen einmal abgesehen – seine internationale Bedeutung am Finanzmarkt.