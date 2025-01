ADAC erwartet steigende Zulassungszahlen bei E-Autos

Der E-Auto-Boom in Deutschland war im vergangenen Jahr jäh gestoppt worden. Lediglich rund 380.600 reine Elektro-Pkw wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 2024 neu zugelassen. Das war mehr als ein Viertel weniger als im Jahr davor. Um die Attraktivität der E-Mobilität zu steigern, seien günstigere Modelle sowie bezahlbare und transparente Ladepreise entscheidend, betonte der ADAC.

Positiv bewertet der deutsche Verkehrsclub, dass einige Hersteller für dieses Jahr neue Einstiegsmodelle unter 25.000 Euro angekündigt haben. "Das Modellangebot wächst, und auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur schreitet voran", sagte Stefan Gerwens, Leiter Verkehr beim ADAC. So habe 2024 die Anzahl der Ladepunkte um über 20 Prozent zugenommen, bei den Schnellladern sogar um fast 40 Prozent. Allerdings gebe bei den Preisen für den Ladestrom noch immer große Unterschiede und Unklarheiten.

Entscheidend dürfte nach Ansicht des ADAC auch der Ausgang der Bundestagswahl Ende Februar sein. "Verlässliche politische Rahmenbedingungen sind für den Hochlauf der E-Mobilität unabdingbar", so Gerwens. Private Käufer stellten angesichts fortdauernder Unsicherheiten eine Kaufentscheidung entweder zurück oder wichen auf Verbrenner aus.

Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht die von der CSU ins Spiel gebrachte E-Auto-Prämie von 4.000 Euro als guten Vorschlag, allerdings nicht nur für deutsche Produkte. "Wenn wir Elektromobilität wollen, dürfen wir chinesische oder französische Autos doch nicht ausklammern", sagte Dudenhöffer der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Eine allgemeine Kaufprämie sollte aber mit einer Gesamtstrategie kombiniert werden. "Man muss den Menschen zeigen, dass das Elektroauto langfristig gewünscht ist und die neue Form der Mobilität darstellt. Ein 4000-Euro-Scheck alleine reicht da nicht."

Kritik äußerte Dudenhöffer an der Forderung von Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, das EU-Verbrennerverbot zurückzunehmen. "Das Verbrenner-Aus zu kippen bedeutet, den Menschen zu sagen: Bitte kauft keine E-Autos!"

Insgesamt ließ der Gründer des privaten Center Automotive Research (CAR) an den Partei-Plänen zum E-Autos kaum ein gutes Haar. Der Name Robert Habeck stehe für die Bauchlandung des Elektroautos in Deutschland. Nun wolle der Kanzlerkandidat der Grünen das Ganze mit einer von Tesla abgekupferten Idee retten - mit gerade mal 1.000 Euro Ladestrom-Guthaben und einer hoch komplizierten Abwicklung.

Die von der SPD geplante Steuergutschrift beim Kauf eines E-Autos sei zwar besser als der "substanzlose Habeck-Vorschlag", werden nach Einschätzung des Experten das Steuer aber auch nicht herumreißen. "Was zählt, ist der Preis des Autos beim Verkäufer - die Fahrzeugsteuern kennt kaum jemand."