Martini-Gansl-Zeit: Tradition, Genuss und die versteckten Probleme hinter dem beliebten Brauch

Jedes Jahr im November wird in Österreich das Martini-Gansl gefeiert – ein kulinarischer Brauch, der nicht nur für guten Geschmack, sondern auch für Probleme in Umwelt und Tierhaltung sorgt. Woher kommt diese Tradition, warum ist sie so beliebt, und welche Konsequenzen bringt der Gänse-Boom mit sich? Hier ein Blick hinter die Kulissen des beliebten Festmahls.