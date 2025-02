Social Media: User wünschen sich stärkere Regulierung

Befragt worden sind im Herbst 2024 rund 13.500 Personen in sechs europäischen Ländern sowie in den USA, Brasilien, Südafrika und Australien. 79 Prozent sind für die Entfernung von Gewaltaufrufen aus den sozialen Medien. Die mit 86 Prozent stärkste Zustimmung zeigt sich in Deutschland, Brasilien und der Slowakei. Mit 63 Prozent ist auch die Mehrzahl der US-Amerikaner dafür. Nur 14 Prozent meinen, dass Drohungen online bleiben sollten, damit die User darauf antworten können.

17 Prozent der Befragten glauben zudem, dass es erlaubt sein sollte, anstößige Inhalte als Kritik an bestimmten Gruppen online zu stellen. Mit 29 Prozent zeigt sich ein Drittel der US-Amerikaner damit einverstanden. Mit neun Prozent sind davon die wenigsten Brasilianer überzeugt. In Deutschland sprechen sich 15 Prozent für das Posten derartiger Inhalte aus. Das Gros der Teilnehmenden ist hingegen für einen Schutz vor digitaler Gewalt und Fake News. Nur 20 Prozent meinen, dass Anpöbeln nötig sein kann, um seine Meinung richtig zu vermitteln.