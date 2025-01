Meta will TikTok-Stars abwerben

In einer seiner ersten Amtshandlungen hat Trump seinen Generalstaatsanwalt angewiesen, die Umsetzung des Gesetzes um 75 Tage zu verschieben. Am selben Tag kündigte Instagram-Chef Adam Mosseri an, dass auf Reels geteilte Videoschnipsel nun drei Minuten statt der vor mehr als zwei Jahren festgelegten 90 Sekunden lang sein dürfen.

Das TikTok-Verbotsgesetz wurde aufgrund von Bedenken verabschiedet, dass die chinesische Regierung die App nutzen könnte, um Amerikaner auszuspionieren oder die öffentliche Meinung in den USA durch Datenerfassung und Manipulation von Inhalten subtil zu beeinflussen. Zuckerberg versucht unterdessen, die Gunst Trumps zu gewinnen, unter anderem bei einem gemeinsamen Essen, bei dem er den Präsidenten überschwänglich lobte.