CSH wächst auf elf Mitglieder an

"Moderne Volkswirtschaften sind gezwungen, sich in immer schnellerem Tempo anzupassen", etwa an den Klimawandel, an neue Technologien oder an tagesaktuelle Ereignisse wie Lieferengpässe, wurde CSH-Präsident Stefan Thurner zitiert: "Wir müssen die Zusammenhänge und Abhängigkeiten verstehen." Bisher zählte der CSH bereits das Austrian Institute of Technology, die Universität für Bodenkultur Wien, die Central European University, die Medizinische Universität Wien, die Technischen Universitäten Wien und Graz, die Universität für Weiterbildung Krems, die Veterinärmedizinische Universität Wien, die Wirtschaftsuniversität Wien sowie die Wirtschaftskammer Österreich zu ihren Mitgliedern.

Service: https://csh.ac.at