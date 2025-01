Algorithmus zur Früherkennung niedrigen Blutdrucks bei OP

Niedriger Blutdruck bzw. Hypotonie ist weit verbreitet. Sinkt bei einer Operation der Blutdruck innerhalb kurzer Zeit stark ab, kann das unmittelbar, aber vor allem auch im Nachgang des Eingriffes zu Komplikationen führen. Unter der Leitung von Forscherinnen und Forschern vom Ludwig Boltzmann Institut (LBI) für Digital Health and Patient Safety wurde nun ein Algorithmus entwickelt, mit dessen Hilfe es möglich werde, Hinweise auf Hypotonie-Episoden im OP-Saal rund sieben Minuten vor ihrem Eintreten zu sammeln, heißt es in einer Aussendung der LBI. Trainiert wurde das System in Kooperation mit Wissenschaftern der Medizinischen- und der Technischen Universität Wien.

von APA