AHS-Lehrer wollen mehr EU-Geld für Integration von Zuwanderer-Kindern

Die Herausforderungen bei der Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund seien hierzulande besonders groß. Österreich solle deshalb zur "integrationspolitischen Ziel-1-Region" erklärt werden, so Weiß in Anspielung auf die Extrabudgets von Anfang der 2000er-Jahre für wirtschaftlich schwach entwickelte EU-Regionen wie damals etwa das Burgenland. Immerhin gehöre Österreich zu den EU-Staaten, in denen der Bevölkerungsanteil im Ausland Geborener am größten ist. Die Statistik Austria weist für das Schuljahr 2023/24 einen Anteil von 20 Prozent an ausländischen Schülerinnen und Schülern aus.

EU-Mittel für die Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund gibt es über Projekttöpfe laut Bericht schon jetzt. Für Projekte des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) werden für die Jahre 2021 bis 2027 fast 9,9 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Davon erhält Österreich rund 157 Mio. Euro, 69 Millionen davon für den Integrationsbereich. Aktuell würden zwölf Projekte mit rund sechs Millionen Euro gefördert, die die Bildungschancen von Schülern aus Drittstaaten heben sollen.