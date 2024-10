Lewis und Rutzinger übernehmen Tanzquartier-Leitung

Diese Entscheidung gab Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Mittwoch bekannt: "Mit Isabel Lewis und Rio Rutzinger gewinnen wir ein Team, das gemeinsam vielfältige Perspektiven und Expertisen im Bereich des Tanzes und der Performancekunst vereint." Rutzinger verfüge "über beste Kenntnisse der Wiener, österreichischen und internationalen Tanz- und Performanceszene", Lewis bereichere das Leading Team durch "ihre Dimension als Tänzerin und Choreografin sowie eine weitere, internationale Achse", so Kaup-Hasler.

In dieser Konstellation werde sich das TQW "verstärkt als Ort der Begegnung für die internationalen und lokalen Künstlerinnen und Künstler und für ein breites Publikum etablieren". Die Verlängerung der Ausschreibungsfrist habe sich als "sehr positiv" erwiesen. So habe es im zweiten Anlauf 17 vollständige Bewerbungen gegeben, wovon fünf Einreichungen von Personen kamen, die sich bereits zum ursprünglichen Bewerbungsende beworben hatten. Die Jury hatte schließlich sechs Bewerber zum Hearing eingeladen, der Vorschlag für Lewis und Rutzinger sei einstimmig erfolgt.

Isabel Lewis wurde 1981 in der Dominikanischen Republik geboren und absolvierte Ausbildungen in Tanz und Choreografie, Literaturkritik und Philosophie. Das Spektrum ihrer Arbeit reicht von Lecture Performances und Workshops bis zu Listening Sessions, Installationen, Publikationen und dem, was sie "hosted occasions" nennt. Ihre Arbeiten waren bisher u.a. am Archiv der Avantgarden (2024), in den Sophiensaelen (2023), auf der Son Biennale (2023) oder beim Roskilde Festival (2019) zu erleben. Lewis ist Professorin an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und leitet seit 2021 die Klasse für Performative Künste.

Der 1969 geborene Oberösterreicher Rio Rutzinger startete 1991 als Mitarbeiter des Workshopfestivals von ImPulsTanz, dessen künstlerischer Leiter er heute gemeinsam mit Fio Losin ist. Ein zweijähriges Sabbatical von seiner Tätigkeit in Wien führte zu Engagements als Company Manager der Tanzcompagnien von Randy Warshaw (1995) und Stephen Petronio (1996) in New York. Seit 2003 ist er Direktor der EU-geförderten Netzwerkinitiative danceWEB.

(S E R V I C E - www.tqw.at)