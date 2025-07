Tierwelt Herberstein: Das Ausflugsziel für Familien in der Oststeiermark

Im idyllischen Stubenberg inmitten der Oststeiermark lässt sich eine Frischluftsafari quer über alle Kontinente erleben: Die Tierwelt Herberstein im Feistritztal ist weit mehr als ein gewöhnlicher Zoo, sie ist ein Ort des Staunens und des Lernens. Eingebettet in die historischen Gartenanlagen von Schloss Herberstein sind auf 23 Hektar Fläche Dutzende heimische und exotische Tierarten artgerecht beheimatet: majestätische Löwen in der afrikanischen Savanne, neugierige Affen im südamerikanischen Regenwald oder stimmgewaltige Emus, die durch die Buschsteppen Australiens laufen. Unter der Leitung der erfahrenen Touristikerin Karin Winkler und des engagierten Tiermediziners und Zooexperten Mag. Jochen Lengger entwickelt man im traditionsreichen Tierpark innovative Strategien für die Zukunft: „Unsere Vision ist es, bei den Besucher:innen das Bewusstsein für Natur- und Artenschutz zu verankern. Mit zielgruppenorientierter Wissenschaftskommunikation wollen wir auch komplexe Zusammenhänge vermitteln“, erklärt Karin Winkler das neue edukative Konzept der Tierwelt Herberstein. Dazu gehören auch kommentierte Fütterungen, bei denen das Tierpflegerteam Wissenswertes über die Jagd- und Fressgewohnheiten der Tiere erzählt. Die Mahlzeiten der Pumas, Geparden, Totenkopfaffen, Siamangs und Brillenbären beinahe wie in freier Wildbahn mitzuerleben, macht den Besuch zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.