Roboter mit Fingerspitzengefühl: Sensorikforschung an der Uni Klagenfurt

Der Lakeside Park in Klagenfurt mit Technologiepartnern aus der Wirtschaft und Institutionen wie „Joanneum Research Robotics“ bietet ein ideales Umfeld für diese Forschungsansätze. Die Uni Klagenfurt bietet seit 2022 das Bachelorstudium „Robotics and Artificial Intelligence“ mit passenden Master- und Doktoratsprogrammen an, um Expert:innen auszubilden. Rund 330 Studierende, davon ca. 200 aus dem Ausland, nutzen dieses Angebot, wobei es keine Aufnahmeprüfung und keine Studiengebühren für EU-Bürger:innen gibt.