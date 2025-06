Dr. Dietmar Hager: Zwischen Skalpell und Sternbild

Hager beschreibt die Begegnung mit den Sternen als etwas Meditatives. „Sobald ich den Nachthimmel beobachte, kehrt eine unglaubliche Ruhe ein. Es gibt nur noch die Sterne und mich – die Natur und mich. Das hat etwas zutiefst Beruhigendes.“ Diese Ruhe hilft ihm auch, die Herausforderungen seines Berufs zu meistern. „Der Blick in die Sterne relativiert viele Probleme. Was tagsüber riesig erscheint, wirkt abends oft nicht mehr so bedeutend“, sagt er.

Wenn Hager eine Botschaft in den Kosmos senden könnte, wäre es diese: „Hier sind wir. Wir finden großen Gefallen an euren Welten. Wie geht es euch? Findet ihr auch Gefallen an unserer Welt, wenn ihr zu uns herschaut?“ Mit diesem Gedanken bleibt er seiner Mission treu: die Verbindung zwischen Mensch und Universum zu vertiefen und die Schönheit des Nachthimmels mit anderen zu teilen. Denn, wie er sagt: „Die Sterne anzuschauen, bedeutet, zu unserem Ursprung zurückzublicken. Wir sind alle Kinder des Sternenstaubs.“