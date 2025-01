WEF in Davos: Trump hält Rede per Videoschaltung

Dazu wird Schallenberg in Davos unter anderem mit dem ägyptischen Premierminister Mostafa Madbouly und dem jordanischen Außenminister Ayman al-Safadi konferieren. Außerdem ist ein erstes Gespräch mit dem neuen syrischen Außenminister Asaad Hassan al-Shibani geplant. Die Auswirkungen der Veränderungen in Syrien und Gaza sowie die Zukunft der Region wird der Außenminister am Donnerstag zudem bei einem Panel mit dem Titel "Middle East Trajectories" diskutieren, kündigte sein Büro an. Das WEF steht heuer unter dem Motto "Collaboration for the Intelligent Age".

Trump setzt bei seiner "America First"-Wirtschaftspolitik unter anderem auf hohe Zölle. Diese Haltung steht in starkem Kontrast zum Multilateralismus, der in Davos befürwortet wird. Die Rückkehr des 78-Jährigen ins Weiße Haus ist schon seit der Eröffnung am Montag eines der dominierenden Themen in Davos. Während seiner ersten Amtszeit hatte Trump auch schon persönlich an dem Treffen in dem Schweizer Skiort teilgenommen, bei dem sich jährlich die globale Elite aus Politik und Wirtschaft versammelt.