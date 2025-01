Trauerfeiern für verstorbenen US-Präsidenten Carter begonnen

Anschließend sollte der Sarg mit dem Leichnam für einen Gottesdienst nach Atlanta gebracht werden, wo der frühere Präsident auch aufgebahrt werden soll. Am Dienstag wird er in die US-Hauptstadt Washington gebracht, wo er im Kapitol aufgebahrt werden soll. Zwei Tage später findet in der National Cathedral die Zeremonie für das Staatsbegräbnis statt.

Der frühere US-Präsident war drei Monate nach seinem 100. Geburtstag am 29. Dezember in seinem Haus in Plains im Kreise seiner Familie gestorben. Der Demokrat war von 1977 bis 1981 US-Präsident, 2002 wurde er für sein humanitäres Engagement mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.