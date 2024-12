Syrien: Was der Sturz Assads für Syrer in Österreich bedeutet

Wie viele syrische Flüchtlinge befinden sich aktuell in Österreich?

Ende 2023 haben sich ca. 95.000 Syrer:innen in Österreich befunden, knapp über 50.000 davon in Wien. Es ist davon auszugehen, dass mittlerweile ca 100.000 Syrer:innen in Österreich leben. Das ist etwa 1% der Bevölkerung in Österreich. 2012 gab es nur rund 2.000 syrische Staatsangehörige in Österreich.

Wie viele exakt welchen Aufenthaltstitel haben kann nicht erhoben werden. Es ist aber davon auszugehen, dass mit wenigen Ausnahmen die Allermeisten in den letzten 12 Jahren über das Asylverfahren einen Status in Österreich erhalten haben.