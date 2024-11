Wenn es etwas gibt, an dem es Nordkorea nicht fehlt, dann sind es Soldaten. Das kleine Land hat mit geschätzt 1,3 Millionen aktiven Soldaten ein ebenso großes Heer wie Russland. Darunter sind viele Wehrpflichtige: In Nordkorea sind alle Männer verpflichtet, acht Jahre Wehrdienst zu leisten. Frauen unterliegen ebenfalls der Wehrpflicht, für sie dauert diese allerdings „nur“ fünf Jahre. Nordkorea liegt damit weltweit an der Spitze.

Nordkoreas Heer ist aber nicht nur zahlenmäßig stark: 200.000 gut ausgebildete Kommandosoldaten stehen nach südkoreanischen Geheimdienstinformationen im aktiven Dienst der Volksarmee. Zum Vergleich: Österreichs Spezialeinsatzkommando, das Jagdkommando des Bundesheeres, umfasst etwa 400 Soldaten. Selbst die militärische Großmacht USA hat nur wenige Tausend solcher Spezialeinheiten – Army Rangers, Delta Force und SEALs zusammen. Das an Russland geschickte Kontingent soll sich zu einem großen Teil aus solchen Kommandosoldaten bestehen.

Die Gegenleistung Russlands dürfte kurzfristig vor allem aus finanziellen Mitteln bestehen. Etwa 2.000 Dollar soll Nordkorea pro Soldat und Monat erhalten. Und damit nicht genug, wie Rüdiger Frank gegenüber NEWS erklärt:

„Nordkorea kann von Russland auf vielfältige Weise profitieren, etwa durch ein Ende des einseitigen Fokus auf China im Außenhandel, eine Modernisierung der in die Jahre gekommenen Industrieanlagen oder die Lösung des Energieproblems durch den Bau von Atomkraftwerken. Zusätzlich ist es ein enormer Prestigegewinn für Kim Jong Un, wenn sein Land jetzt einer Großmacht wie Russland hilft. Russland kann außerdem Sanktionen und die Einrichtung von Untersuchungskommissionen im Sicherheitsrat blockieren.“

Russland könnte außerdem Waffen und Militärtechnologie an Nordkorea liefern, sagt Frank.

Diese Gefahr sieht auch Militärexperte Gady. Russland könnte in Zukunft komplette Raketensysteme an Nordkorea liefern, etwa die ballistische Kurzstreckenrakete „Iskander“ samt Abschussvorrichtungen, sagt Gady. Damit könnten auch Ziele in Südkorea beschossen werden.

Aus militärischer Perspektive sei ein weiterer Faktor besonders bedeutend: Die Kampferfahrung, die Nordkoreas Soldaten im Krieg sammeln werden: „Die Nordkoreaner werden lernen, was es heißt, in einem von Drohnen übersättigten Gefechtsfeld zu agieren, und selbst die Elemente der Drohnenkriegsführung von den Russen lernen.“ Das könne die Kampfkraft der nordkoreanischen Armee auch auf der koreanischen Halbinsel steigern.

Neben der mangelnden Kampferfahrung seiner Soldaten wird die Schlagkraft der nordkoreanischen Armee momentan noch durch ihre Ausrüstung mit konventionellem Kriegsgerät eingeschränkt. Panzer, U-Boote, Flugzeuge und Schiffe stammen zum Großteil aus alten Sowjetbeständen. Hier könnte Russland bei der Modernisierung helfen.