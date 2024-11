Machtspiele am Golf

Sauber und selbstbewusst

Parallel zur wirtschaftlichen Neuausrichtung wächst das politische Selbstbewusstsein: Am Golf ist ein globales Machtzentrum entstanden, das sich selbstbewusst von den USA und auch von Europa löst. Großveranstaltungen wie die Fußball-WM in Katar 2022 oder die Asiatischen Winterspiele in Saudi-­Arabien 2029 sind neben Tourismus­offensiven und Megaprojekten, etwa die geplante Stadt Neom, Zeichen dieses Selbstverständnisses. Erst vor Kurzem hat Saudi-Arabien zudem angekündigt, 40 Milliarden Dollar in künstliche Intelligenz zu stecken – es soll ein neues Silicon Valley entstehen. Ebenso wird in saubere Energie investiert: Im November wurde in Abu Dhabi die weltweit größte Solaranlage in Betrieb genommen: Vier Millionen Solarzellen versorgen rund 160.000 Haushalte mit sauberem Strom. Verarbeitende Industrie, Handel und Dienstleistungen wurden in den vergangenen Jahren sukzessive aufgebaut, wobei Kuwait, Bahrain und Oman im Vergleich zu den anderen Ländern bei ihrer Diversifizierung noch hinterherhinken.

Die Milliarden aus dem Öl- und Gasgeschäft haben einen Turbokapitalismus in Gang gesetzt, für den Dubai das bekannteste Symbol ist. Dennoch bleiben die Golfmonarchien Autokratien, in denen politischer Widerstand unterdrückt wird und Machterhalt um jeden Preis die oberste Maxime ist. So dürfen die neuen Freiheiten für Frauen in Saudi-Arabien nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Macht zentralisiert bleibt. „Soziokulturell ist in Saudi-Arabien eine gewisse Liberalisierung zu beobachten, politisch wurde es deutlich weniger liberal, etwa im Vergleich zu 2021“, sagt Woertz. Die Zahlen sprechen für sich: Im Vorjahr wurden in dem Land 170 Menschen hingerichtet, nur in China und im Iran waren es mehr. So wurde ein pensionierter Professor zum Tode verurteilt, weil er sich kritisch gegenüber der Regierung geäußert hatte, unter anderem in sozialen Medien.