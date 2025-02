Islamismus-Forscher: „Man muss diese Ideologie gezielt zerschlagen“

Der Täter von Villach hat sich Polizeiangaben zufolge innerhalb weniger Wochen online radikalisiert. Wie kann man sich das vorstellen – wie läuft so etwas ab?

Wir haben noch viel zu wenige Informationen über den Attentäter. Diese Erklärung, er hätte sich nur online radikalisiert, kommt mir zu rasch. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier andere Faktoren ausschließen kann. Wir haben Klienten, die ebenso aus dem Ausland kamen, auch aus Syrien, und sie haben diese Ideen schon in ihrer Heimat in sich aufgenommen. Das heißt nicht, dass sie als Extremisten nach Österreich gekommen sind. Aber diese Ideen waren ihnen nicht fremd, und sie haben sich dann hier in einer bestimmten Situation verstärkt damit auseinandergesetzt. Unserer Erfahrung nach sind solche Täter zudem online vernetzt und pflegen auch analog persönliche Kontakte. Die Annahme, jemand schaut sich wochenlang TikTok an, wird nur dadurch radikalisiert und zum Attentäter, ist mir zu einfach.

Ihr Fazit: Radikalisierung erfolgt auf komplexere Weise.

Genau. Das muss man endlich verstehen. Wir als DERAD haben hier in der letzten Zeit leider negative Erfahrungen gemacht, weil diejenigen, die in den Ministerien entscheiden, also Beamte, teilweise nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass es Gründe gibt, warum sich ein Mensch von der islamistischen Ideologie angezogen fühlt, aber auch, dass so gut wie immer ein Kontakttreten mit anderen erfolgt, die so denken, denn dort fühlt sich dieser Mensch dann gut aufgehoben und wohl. Das Internet ist im negativen Sinn eine gute Möglichkeit, diese Ideologie zu transportieren. Der Kern des Problems ist aber die Ideologie und nicht eine Internetplattform.