Zwei steirische Unternehmer starten Bildungsprojekt in Ghana

Vergangene Woche fand der Auftakt des Projekts vor Ort statt, wofür die beiden engagierten Unternehmer persönlich nach Ghana reisten, um die Projektgruppe kennenzulernen und die nächsten Schritte für ihr nachhaltiges Bildungsprojekt zu planen.

„In einer der Schulen, die wir besucht haben, lernen bis zu 130 Kinder in einem einzigen 40-Quadratmeter-Raum“, beschreibt Hannes Schreiner die Situation. „In der Regenzeit müssen die Schüler und Lehrer täglich ihre Schulmöbel ein- und ausräumen, weil die Klassenzimmer nicht ausreichend geschützt sind.“ Die Zustände seien teils prekär – es fehle an Grundversorgung wie Schulmaterial, Sitzgelegenheiten und oft sogar an Geld für eine einfache Jause.

Nichtsdestotrotz sind Schreiner und Maierhofer zuversichtlich: Mit vergleichsweise wenig finanziellen Mitteln kann in Ghana enorm viel erreicht werden. „Der Hebel ist enorm – mit einer Investition, die bei uns vielleicht eine einzige Schulklasse ausstatten könnte, kann man dort ganze Schulen aufbauen“, betont Schreiner. Nach ihrem Besuch in Ghana sind die ersten Maßnahmen nun in Vorbereitung. Die nächsten Schritte umfassen die Planung und Umsetzung der ersten Bauprojekte, um schnellstmöglich nachhaltige Verbesserungen für die Kinder vor Ort zu schaffen.