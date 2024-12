Rosinger Group bringt die UKO Microshops AG an die Wiener Börse

Der „Direct Market Plus” der Wiener Börse hat mit der UKO Microshops AG am heutigen Montag einen Neuzugang erhalten. Die Aktien des Unternehmens mit Firmensitz in Puch bei Hallein (Salzburg) sind ab sofort täglich in einer Auktion mit Preisbildung um 13.30 Uhr handelbar. UKO Microshops betreibt den Handel und Service von tausenden Warenautomaten in Österreich und Deutschland.