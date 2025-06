Ausbau des digitalen Hotelangebots: ReGuest beteiligt sich strategisch an Orderando

Die ReGuest AG, ein auf Hoteltechnologie spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Meran (Südtirol/Italien) und seit Dezember 2024 an der Wiener Börse notiert, hat eine weitere strategische Beteiligung bekanntgegeben: 45 Prozent der Anteile an der Orderando GmbH, einem ebenfalls in Meran beheimateten Anbieter digitaler Lösungen für die Hotellerie, wechseln in den Besitz von ReGuest.

Mit der Beteiligung verfolgt ReGuest das Ziel, den eigenen Sales-Tech-Stack für Hotels weiter auszubauen. orderando bietet eine Guest App, mit der Hotelgäste Leistungen wie Spa-Termine, Restaurantbestellungen oder Sportstätten direkt buchen können – ohne Umweg über Anfragen oder externe Plattformen. Die App lässt sich über bestehende Schnittstellen nahtlos in die Hotelinfrastruktur integrieren, steigert Zusatzverkäufe und entlastet das Personal.