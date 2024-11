„Orange The World“: Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz setzt ein Zeichen gegen Gewalt

Vom 25. November bis 10. Dezember 2024 beteiligt sich das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz an der weltweiten Kampagne „Orange The World“, die von UN Women ins Leben gerufen wurde. Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein für geschlechterbasierte Gewalt zu schärfen, Solidarität mit Betroffenen zu zeigen und konkrete Präventionsmaßnahmen zu fördern.

16 Tage für Veränderung: Gewaltprävention im Fokus

Die Kampagne erstreckt sich über 16 Tage, vom Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen (25. November) bis zum Tag der Menschenrechte (10. Dezember). Mit Aktionen wie Informationsständen, Flyer-Aktionen, Videos und Podcasts möchte das Krankenhaus sowohl Patient:innen als auch Mitarbeitende sensibilisieren und zeigen, wie wichtig die Unterstützung von Betroffenen ist.

„Wir setzen ein klares Zeichen gegen jede Form von Gewalt und Diskriminierung“, erklärt Primaria Dr. Mariana Stettin, MPH, Ärztliche Direktorin des Krankenhauses.

„Als Gesundheitseinrichtung tragen wir die Verantwortung, therapeutische Hilfe zu leisten und auf die Notwendigkeit einer gewaltfreien Gesellschaft aufmerksam zu machen.“

Sichtbarkeit im Krankenhaus und darüber hinaus

Bereits zur Auftaktveranstaltung am 25. November wurde ein Infostand im Eingangsbereich des Krankenhauses eingerichtet, um Besucher:innen über die Kampagne zu informieren. Auch die Apotheke „Zum Granatapfel“ unterstützt die Initiative mit zwei speziell gestalteten Schaufenstern, die das Thema „Orange The World“ in den öffentlichen Raum tragen und zur Bewusstseinsbildung beitragen.

Ein Aufruf zur Beteiligung

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz ruft dazu auf, sich aktiv an der Kampagne zu beteiligen:

„Jeder Beitrag zählt, um langfristig das Bewusstsein zu stärken und eine Veränderung zu bewirken. Gemeinsam können wir ein Zeichen für eine Welt ohne Gewalt setzen.



www.orangetheworld.org