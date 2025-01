Vereinbarung getroffen: Novomatic wird Vikings Casinos Gruppe übernehmen

Die Novomatic AG hat eine Vereinbarung zur Übernahme der französischen Casinogruppe Vikings Casinos SAS unterzeichnet, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen wie behördlicher Genehmigungen. Mit diesem strategischen Schritt erweitert das Unternehmen aus Gumpoldskirchen sein Portfolio in einer der größten Glücksspielregionen Europas signifikant. Die Vikings Casinos Gruppe, mit Sitz in Falaise, ist eine der führenden französischen Casino-Ketten. Sie betreibt in ganz Frankreich mehr als 10 Live-Game-Casinos.

„Mit dem Erwerb von Vikings Casinos setzen wir unsere internationale Wachstumsstrategie konsequent fort und stärken unsere führende Position am europäischen Gaming-Markt. Denn mit diesem Schritt haben wir erfolgreich den Grundstein für weiteres nachhaltiges Wachstum in Frankreich gelegt“, erklärt Novomatic-AG-Vorstand Stefan Krenn.

Laut Vikings-Casino-CEO Luc Le Borgne eröffne die Übernahme durch Novomatic der französischen Casinogruppe neue Möglichkeiten für Wachstum und Weiterentwicklung: „Wir sind zuversichtlich, dass die Integration in ein so erfahrenes und erfolgreiches Unternehmen wie Novomatic uns helfen wird, unsere Position auf dem französischen Markt weiter zu stärken. Diese Veränderung wird es uns ermöglichen, noch effizienter zu arbeiten und von den Ressourcen und der Expertise des neuen Eigentümers zu profitieren.“