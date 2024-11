NOVOMATIC setzt Maßstäbe: Größte Photovoltaik-Anlage des Konzerns eröffnet in Niederösterreich

Am Hauptsitz von NOVOMATIC in Gumpoldskirchen wurde auf einer Fläche von 20.000 m² eine der größten Dachphotovoltaik-Anlagen Niederösterreichs feierlich in Betrieb genommen. Mit über 4.600 Solarpaneelen setzt der internationale Gaming-Technologiekonzern ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und deckt einen bedeutenden Anteil seines jährlichen Stromverbrauchs emissionsfrei.