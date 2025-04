Lisa-Maria Moosbrugger ist neue Marketingleiterin von Coca-Cola Österreich

Lisa-Maria Moosbrugger hat vor wenigen Wochen die Rolle des Marketing Director bei der Coca-Cola GmbH übernommen und verantwortet seither sämtliche Werbe- und Marketingaktivitäten aller Coca-Cola Marken in Österreich.

Die 38-jährige Vorarlbergerin ist seit 2012 Teil von Coca-Cola Österreich und war in verschiedenen Funktionen tätig – unter anderem als Senior Brand Manager Sparkling, wo sie das gesamte Limonaden-Portfolio auf dem heimischen Markt betreute. Zuletzt war sie auf internationaler Ebene als Senior Assets Manager aktiv. In dieser Rolle entwickelte sie unter anderem die Fußballstrategie des Unternehmens weiter und arbeitete eng mit renommierten Clubs wie dem FC Bayern München, Juventus Turin, Liverpool FC, Tottenham Hotspur und Paris Saint-Germain zusammen.

In ihrer neuen Funktion liegt der Fokus auf der Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher Marketingstrategien, die sowohl Markentreue stärken als auch nachhaltiges Wachstum fördern. „Unser Ziel ist es, der internationalen Marke Coca-Cola lokale Relevanz zu verleihen – schließlich wird das Coca-Cola, das wir in Österreich verkaufen, auch hier produziert“, so Moosbrugger.

Bereits in Kürze wird Coca-Cola die globale Kampagne „Teil dein Coke“ auch in Österreich starten. „Ohne zu viel vorwegzunehmen: Lokales Flair wird bei unseren Aktivierungen eine zentrale Rolle spielen – Coca-Cola Fans dürfen gespannt sein“, verrät sie mit Blick auf die kommenden Wochen.

Lisa-Maria Moosbrugger hat Kommunikationswissenschaften an der FH Wien studiert und lebt mit ihrer Familie in Wien.