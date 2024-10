Dabei hat die Rosinger Group seit 1999 in der Region Oberösterreich und Salzburg Großartiges geleistet:

Von der Rosinger Group wurden namhafte Beteiligungen in Oberösterreich und Salzburg gekauft und zum Teil wieder verkauft, ein oberösterreichisches und zwei Salzburger Unternehmen wurden von der Rosinger Group an die Börse gebracht, an einem weiteren Börsenlisting eines Salzburger Unternehmens wird gerade gearbeitet. Durch Beteiligung der Rosinger Group als strategischer Investor konnten alleine in Oberösterreich und Salzburg mehrere hundert Arbeitsplätze erhalten und Nachfolgeregelungen erfolgreich umgesetzt werden.

Aber auch die Wiener Börse hat zum Schwanenstädter Standort der Rosinger Group einen wichtigen Bezug: Der zu 100 % im Eigentum der Schwanenstädter PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co KG stehende und von der Wiener Börse täglich berechnete Rosinger Index ROSGIX hat sich seit 1. Januar 2015 fast vervierfacht und notiert aktuell bei 3923,63 Indexpunkten mit einer von der Wiener Börse berechneten Indexkapitalisierung von aktuell rund 3,9 Milliarden Euro. Seit Gründung des österreichischen Zweiges gab es für die Rosinger Group zahlreiche weitere internationale und österreichische Auszeichnungen, darunter auch die Aufnahme in die Hall of Fame des Kapitalmarktes und einen Special Mention Award der Europäischen Kommission für die herausragende Bedeutung der internationalen Rosinger Group als Marktführer bei Börsenlistings (bisher weltweit 69 unter der Federführung von Gregor Rosinger) und Kapitalmarkttransaktionen (bisher weltweit rund 400 unter der Federführung von Konzernchef Gregor Rosinger) von europäischen Small & Mid-Caps.

Eine Performance, die sich sehen lassen kann. Davon profitiert auch Schwanenstadt, das im Zusammenhang mit der internationalen Rosinger Group in den Finanzmedien weltweit häufig genannt wird. Wird also Schwanenstadt in 25 Jahren bekannt sein wie Omaha? Vielleicht – sofern Konzernchef Gregor Rosinger der Region weiterhin gewogen bleibt.

