Englischer Pokerclub setzt auf österreichische Technik

Während der Spielrunden können die DTD-Mitarbeiter:innen alle Turnierdetails live und in Echtzeit überwachen und kontrollieren. Timer zeigen die aktuelle Dauer oder die verbleibende Zeit bis zum Beginn bestimmter Ereignisse an, während andere Aktionen während des laufenden Turniers, wie etwa das Umsetzen, Entfernen oder Hinzufügen von Spielern oder das manuelle Verkürzen des Turniers durch Überspringen einzelner Runden, nur wenige Klicks im System erfordern. Alle Turnierereignisse werden in Echtzeit verfolgt und sofort in der Registerkarte „History“ angezeigt.

„Novovision™ Tournament“ unterstützt jede Art von Pokerspiel sowie andere Live-Spiele und ist vollständig mit dem „Novovision™ Cashdeck“ für die Turnierregistrierung sowie die Verwaltung der Buy-ins und Preisgelder der Spieler direkt über deren individuelle „Novovision™ wallet“ integriert.