BayWa verkauft Beteiligung: bpv Hügel berät RWA eGen bei Millionen-Deal

Die BayWa AG hat ihre Beteiligung von 47,53 % an der RWA Raiffeisen Ware Austria AG an den Mitaktionär RWA eGen verkauft. Damit hält die RWA eGen künftig 97,52 % an der RWA AG. Der Kaufpreis beträgt 176 Millionen Euro. Der Deal ist Teil der strategischen Transformation der BayWa AG, die sich auf Kernbereiche konzentrieren will.

Das renommierte österreichische Anwaltsbüro bpv Hügel begleitete die RWA eGen bei der Transaktion, die am 27. Dezember 2024 besiegelt wurde. Der Abschluss des Deals steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Freigaben.