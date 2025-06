Bettina Ganghofer neues Boardmitglied bei ACI Europe – Flughafen Salzburg stärkt europäische Luftfahrtvertretung

Der europäische Luftfahrtverband ACI Europe (Airport Council International) bekommt hochkarätige Verstärkung aus Österreich: Bettina Ganghofer, Geschäftsführerin des Flughafen Salzburg, wurde am 19. Juni 2025 offiziell in das Board von ACI Europe aufgenommen. Sie folgt damit auf Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, der diese Funktion seit 2019 innehatte und nun nach zwei Amtszeiten zurücktrat.

„Der überwiegende Teil der Regularien im Luftverkehr wird auf europäischer Ebene bestimmt. Umso wichtiger ist es daher, hier die Interessen der österreichischen Verkehrsflughäfen aktiv einzubringen. Ich freue mich, dass mit Bettina Ganghofer eine ausgewiesene Expertin diese Rolle im europäischen Luftfahrtverband ACI wahrnehmen wird.“, betont Jäger, der auch Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) ist. Seine Nachfolgerin bringt langjährige internationale Erfahrung mit und genießt innerhalb der Branche hohes Ansehen.

Starke Stimme für Österreichs Airports

Mit ihrer neuen Funktion wird Ganghofer künftig die Interessen der österreichischen Verkehrsflughäfen auf europäischer Ebene vertreten – insbesondere im Dialog zu Regulierungsfragen, Sicherheitsstandards und strategischer Ausrichtung der Branche.

„Im europäischen Luftfahrtverband ACI können wir als Flughäfen gemeinsame Anliegen bündeln und Synergien nutzen. Ich freue mich, diese Aufgabe zu übernehmen und aktiv zur Weiterentwicklung der europäischen Luftfahrt beizutragen“, so Ganghofer.

Auch AÖV-Präsident Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linz Airport, begrüßt die Personalentscheidung: „Ich danke Julian Jäger für sein langjähriges Engagement und gratuliere Bettina Ganghofer zu ihrer neuen Funktion. Eine starke Vertretung in Brüssel ist für unsere Branche essenziell.“

Karriere mit internationalem Profil

Bettina Ganghofer ist seit 2017 Geschäftsführerin des Flughafen Salzburg. Zuvor war sie unter anderem in leitenden Funktionen bei der Mitteldeutschen Flughafen AG und dem Lufthansa-Konzern tätig, darunter sechs Jahre lang in der Geschäftsführung des Shanghai International Airport Cargo Terminal Co. Ltd (PACTL). Sie absolvierte eine Ausbildung zur Luftverkehrskauffrau sowie ein Managementstudium an der University of Lancaster, das sie mit einem Master of Arts abschloss.

Mit ihrer Erfahrung und internationalen Vernetzung gilt Ganghofer als eine der profiliertesten Managerinnen der österreichischen Luftfahrtbranche – und als ideale Besetzung für das Board des ACI Europe.