160. Lotterien Tag im Kunsthaus Graz: Kultur erleben mit Lottoquittung

Bereits zum 160. Mal fand am Sonntag der Lotterien Tag statt – ein Format der Österreichischen Lotterien, das landesweit den kostenfreien Zugang zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen ermöglicht. Gastgeber war diesmal das Kunsthaus Graz, das mit seiner markanten Architektur und zeitgenössischem Programm zu den kulturellen Fixpunkten der Steiermark zählt. Insgesamt 474 Gäste nutzten die Gelegenheit, mit einem aktuellen Lotto-, EuroMillionen- oder Rubbellos-Ticket freien Eintritt zu erhalten – knapp drei Viertel der Tagesbesuche entfielen auf diese Aktion.

Was 2010 in der Wiener Albertina begann, ist mittlerweile zu einer bundesweiten Kulturinitiative gewachsen. Der Grundgedanke: Lotterieprodukte dienen am jeweiligen Aktionstag als niederschwellige Eintrittskarte zu Museen, Theatern oder anderen Erlebnisorten. Ziel ist es, Kultur für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen – unabhängig von Alter, Hintergrund oder Einkommen.

Inklusion als zentrales Anliegen

Ein wichtiger Bestandteil des Lotterien Tags sind zunehmend auch inklusive Angebote: So werden regelmäßig Führungen in Österreichischer Gebärdensprache, für Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder für Personen mit Demenzerkrankung angeboten – auch am Sonntag in Graz.

Für Kunsthaus-Direktorin Andreja Hribernik ist die Kooperation mit den Österreichischen Lotterien ein Gewinn: „Projekte wie diese schaffen Zugänge – nicht nur zu Kunst, sondern auch zu gesellschaftlicher Teilhabe.“ Man freue sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit, betonte Hribernik im Rahmen des gut besuchten Museumstags.

Weiterentwicklung geplant

Der Lotterien Tag soll laut Veranstalter auch künftig thematisch und regional erweitert werden. Bereits jetzt sind Termine in verschiedenen Bundesländern geplant – von Ausstellungen über Kabarett bis hin zu Filmvorführungen. Aktuelle Infos dazu sind unter lotterien.at abrufbar.

Mit dem Format bleibt der Lotterien Tag ein gelungenes Beispiel dafür, wie Kulturvermittlung niederschwellig, vielfältig und inklusiv gestaltet werden kann.