Die Freiheit war von kurzer Dauer. Der Vater einer Mitschülerin berichtete die Veränderung Hiras Eltern, die im Dezember 2024 ihre Tochter plötzlich von der Schule abmeldeten. Hiras Vater erklärte der Schulleitung, seine Tochter würde in Pakistan weiter zur Schule gehen. Weder Hira noch ihre Geschwister wussten davon. Raipoot versprach seiner Tochter eine Überraschung. Sie würden gemeinsam nach Pakistan reisen und nach ein paar Tagen Sightseeing die Heimatstadt der Familie, Quetta, an der Grenze zu Afghanistan, besuchen. Die Verwandten würden sich freuen, und ein großes Willkommensfest sei geplant.

Am 15. Jänner erreichten Vater und Tochter Pakistan. Sie verbrachten eine Woche in Lahore und Hira sandte ihren Schwestern und Freundinnen Fotos. Am 22. Jänner erreichten sie Quetta. Hira schickte ihrer Freundin Layla am 26. Jänner ein Video von Zayn Malik, einem Pop-Sänger, den sie beide bewunderten. Layla bat um Bilder aus Quetta, bekam jedoch keine Antwort.

Am Abend des 27. Jänner sagte Hiras Vater, er wolle Muhammad Tayyab besuchen, den Bruder von Hiras Mutter. Hira solle doch mitkommen, der Onkel würde sich freuen. Kaum hatten sie das Haus verlassen, rannte Raipoot plötzlich zurück, rief seiner Tochter zu, er hätte sein Telefon vergessen und warf sich im Vorzimmer ängstlich auf den Boden. Sekunden später wurde Hira, auf den Vater wartend, erschossen. Der Schütze flüchtete mit einem Motorrad.