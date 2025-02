Schlaglichter: Bei uns in Auschwitz

Zurück in Wien zeigte ich meiner Mutter eine Kopie der Karteikarte ihrer Mutter. Sie kannte nicht einmal den Todestag. Es gibt keine Grabsteine der Eltern meiner Eltern, keine der Onkeln, Tanten, Cousins, Cousinen und anderer Verwandten, die nicht überlebten.

„Bei uns in Auschwitz“ ist der Titel der Erzählungen von Tadeusz Borowski. Er überlebte Auschwitz. Die Rote Armee befreite das Lager am 27. Jänner 1945. Borowski konnte die Freiheit mit all den Erinnerungen nicht ertragen. Am 3. Juli 1951 starb er an Folgen eines Selbstmordversuchs. Er war 28 Jahre alt.