Partystimmung mit Folkshilfe und Electric Love bei Ski-WM

Die Fanmeile reicht vom Busterminal Hinterglemm bis zum WM-Stadion am Fuße des Zwölferkogels. Auf der Medal Plaza werden nicht nur die besten Rennläuferinnen und Rennläufer offiziell geehrt, es treten auch zahlreiche Künstlerinnen und Künstler ins Rampenlicht. Zu den Höhepunkten zählen das Ö3-Konzert von Folkshilfe am 6. Februar, die "White Pearl Mountain Days Night" am 8. Februar mit House-Sounds von DJs und Live-Acts, weiters Electric Love Invites nach dem Teambewerb der Frauen am 11. Februar mit DJs aus der Electric-Love-Festival-Familie bei freiem Eintritt und das Musical "Skiverliebt" am 13. Februar.

Die Weltpremiere des Musicals mit den Hauptdarstellern Alfons Haider, Anna Rosa Döller, Timotheus Hollweg und Larissa Enzi geht bereits am 1. Februar im Salzburger Landestheater über die Bühne. Das Musical, das eigens für die Ski-WM komponiert wurde und mit Songs wie "Zwei Brettln, die die Welt bedeuten" und "Kaiserschmarrn Walzer" aufwartet, ist für die ganze Familie gedacht. Es soll das Publikum auf eine Reise durch die Welt des Skisports und der Liebe zum Wintersport mitnehmen.

"Die Saalbach 2025 Fanmeile wird eine enorme Bereicherung für das gesamte Event darstellen. Die Kombination aus Entertainment, Ausstellungsflächen, Genuss und Kulinarik auf dem Weg zum Zielstadion ist definitiv einzigartig und wird die Fans begeistern", meinte Florian Phleps, Projektleiter von Saalbach 2025.

Die Rolle des offiziellen WM-Radios der Ski-WM übernimmt ORF Radio Ö3 und wird täglich die Medal Plaza mit DJ-Sound bespielen. "Mit einem außergewöhnlichen Programm und vier Top-Acts ist täglich für beste Unterhaltung gesorgt - und das bei freiem Eintritt", betonte der Direktor des Tourismusverbandes Saalbach-Hinterglemm, Wolfgang Breitfuss. An den Renntagen finden jeweils um 18.30 Uhr auf der Medal Plaza die Siegerehrungen statt.

Für die Alpine Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm wurde eine eigene Hymne kreiert. "Highs & Lows" heißt der Mix aus Dance-Pop, Tech-House und tiefen Grooves. Den Soundtrack zur WM haben die elektronischen Musikproduzenten Toby Romeo, Klangkarussell und Ely Oaks geschaffen. Bei diesem offiziellen Song handelt es sich um eine Neuinterpretation des Hits "Sonnentanz" von Klangkarussell. Der Song soll die Dynamik und den Spirit des Skisports einfangen - von den Höhen des Erfolgs bis zu den Herausforderungen, die zu meistern sind.