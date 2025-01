Novelle mit Bildern: Monika Helfers "Der Bücherfreund"

Während die Geschichte für jene, die "Vati" kennen, nicht viel Neues bietet, liefern die Illustrationen von Kat Menschik eine interessante Ergänzung. Die 1968 in der DDR geborene Illustratorin und Comiczeichnerin hat schon vor einem Jahr Jacqueline Kornmüllers "Das Haus verlassen", die Geschichte eines nicht geglückten Immobilienverkaufs, illustriert und liefert erneut einen Beweis ihrer ungewöhnlichen und fantasievollen Illustrationsideen.

"Mein Vati war der Bücherfreund. Ein blasser Mann, der das Wetter mied und Tag und Nacht über seinen Büchern saß." So beginnt Helfer ihre Novelle, in der die in "Vati" ausführlich geschilderte Vorgeschichte nur kursorisch behandelt wird, um bald auf den Kern zu kommen: auf die 2.998 Bände in der Bibliothek des Heims, die jedoch immer versperrt bleibt. Fremde, die sich Bücher ausborgen könnten, würden diese wohl bloß mit Flecken oder Eselsohren versehen. Also hat nur Vati den Zugang zu dem Bücherschatz. Und Georg, der ebenfalls kriegsversehrte Sohn des Bücherspenders, eines Heidelberger Professors. Georg, der nach einem Kopfschuss nicht mehr selber lesen kann, bekommt von Vati vorgelesen. Und beide sind glücklich.

Die Geschichte der abenteuerlichen Rettung der Bücher, die verkauft werden sollen, als das Heim zum Hotel umgebaut wird, ist so gut, dass man sie gerne nochmals liest. Diesmal wird sie ein wenig anders geschildert, ausführlicher und als abenteuerliche Vater-Tochter-Geheimoperation. Die Bände werden paketweise in Wachstuch eingepackt und nächtens im Wald vergraben.

Zum Wiederfinden werden in den nächstgelegenen Baumstamm zwei Buchstaben eingeritzt: V für Vati und M für Monika. Doch Jahre später, als Monika nach dem Begräbnis des Vaters mit ihrem Gatten ("Auch mein Mann ist ein Bücherfreund" schreibt sie über den Autor Michael Köhlmeier) die Stelle wiederfinden will, gelingt dies nicht. Auch die Waldgeister lesen offenbar gerne. Die Bücher geben sie jedenfalls nicht wieder her.

(Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

(S E R V I C E - Monika Helfer: "Der Bücherfreund", Mit Illustrationen von Kat Menschik, Hanser, 80 Seiten. Gebunden, 22,70 Euro)