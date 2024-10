Nachruf: Helmut Hanusch

Er war ein Kulturmensch in weitem Sinn. Ein Verfeinerter, ein Diplomat und Gentleman auch in Zeiten (elegant formuliert) frontaler Wettbewerbsorientierung unseres Hauses. In stürmischer Zeit hat Helmut Hanusch, der am 3. Oktober im Alter von 77 Jahren gestorben ist, die Gewissheit der Unverrückbarkeit journalistischer Tugenden verkörpert, und auf ein Werk wie das seine können in der Branche nicht viele verweisen.

In. den frühen Siebzigerjahren hat er die ersten Wegmarken gesetzt. Er hat den Orac-Fachverlag aufgebaut und erfolgreiche Marken wie „Autorevue“, „Yachtrevue“, „Gusto“ und „Golfrevue“ etabliert. Dabei hat er früher als andere die Relevanz des sogenannten Special-Interest-Segments für die gesamte Branche erfasst.

Sein Wechsel in den Wirtschaftstrend-Verlag 1995, später die entscheidenden Jahre als Geschäftsführer der damaligen Verlagsgruppe NEWS haben die moderne Medienlandschaft Österreichs verändert, schließlich geprägt. Er hat die Unternehmensgruppe mit strategischem Geschick und unternehmerischem Mut durch herausfordernde Zeiten geführt und mit ruhiger Hand Fusionen und Neuausrichtungen auf den Weg gebracht.

Seit 2018 war er Mitglied des Beirats der VGN Medien Holding (VGN), ein unverzichtbarer Berater und Inspirator, den Blick stets in die Zukunft gerichtet. Er hat die VGN mit Erfahrung und Weitsicht durch strategische Weiterentwicklungen begleitet und – nicht zu unterschätzen – als Präsident der Mediaanalyse und in Organfunktionen des Verbands Österreichischer Zeitungen und Magazine niemals nur die Interessen der VGN vertreten.

Er war ein leidenschaftlicher, Zuversicht gebender Medienmensch, und anders als anderen hat man ihm die Ehrenzeichen der Republik von Herzen gegönnt.

VGN-Geschäftsführerin Claudia Gradwohl: „Helmut Hanusch war für mich Chef, Kollege, Mentor und ein väterlicher Freund. Auf meinem beruflichen Weg war er einer der wichtigsten und wegweisendsten Begleiter, dessen Rat und Unterstützung für mich von unschätzbarem Wert waren. Er ist viel zu früh gegangen, und ich werde ihn sehr vermissen."



VGN-Eigentümer Horst Pirker: „Die Nachricht vom Tod von Helmut Hanusch hat mich schwer getroffen. Er war der vielleicht letzte Fixstern im schwer unter Druck befindlichen Ecosystem der klassischen Medien in Österreich. Er wird als schlicht unersetzliches Vorbild nicht nur der VGN, jedenfalls aber mir persönlich fehlen.“

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, insbesondere seiner Witwe Kristin, und allen, die ihm nahe waren.