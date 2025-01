Lena Schilling: „Mein Herz hat schon ordentlich gepumpert“

Die EU-Wahl ist noch gut ein halbes Jahr entfernt, als die Grünen ihre Spitzenkandidatin präsentieren: die Klimaaktivistin Lena Schilling. Ein neues Gesicht neben älteren Herren, die für die anderen Parteien kandidieren. Ein Brückenschlag zur Klimabewegung. Ein Angebot an Stammwählerinnen und -wähler, denen die Grünen zu viele Kompromisse machten. „Ich war in den Wochen davor sehr aufgeregt. Das ist ja eine Lebensentscheidung, Klimapolitik nochmal woanders zu machen“, blickt Schilling zurück. Und als sie dann vorgestellt wird? „Mein Herz hat schon ordentlich gepumpert.“

Im Mai veröffentlicht der „Standard“ eine Reihe an Vorwürfen gegen die 23-Jährige. Sie habe über mehrere Personen Unwahrheiten verbreitet. Schilling scheint von den Turbulenzen unbeeindruckt, absolviert Wahlkampfauftritte, gibt Interviews. Ihr Wahlergebnis am 9. Juni (11,1 Prozent) ist, verglichen mit dem, was die Grünen 2024 sonst einfahren, gut. Heute sagt sie: „Es gab Momente, wo es nicht leicht war. Aber ich bin angetreten, um Klimapolitik zu machen und eine junge Stimme im Parlament zu sein. Es geht nicht um mein persönliches Befinden.“ Und: „Ich finde es wichtig, dass man für Fehler die Verantwortung übernimmt. Das habe ich gemacht. Ich habe viele Lehren aus diesem Wahlkampf gezogen und allem, was da so gekommen ist.“