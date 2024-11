Frauen spielen dabei eher eine untergeordnete Rolle. Nehmen sie sich ihre Rolle, dann bleiben am Ende in der Erzählung viel zu oft nur Nebensächlichkeiten übrig: Diese Schuhe! Das Dekolleté! (von Merkel) Das Lachen! (von Kamala Harris). Die Kosten für den Visagisten! (Baerbock). Und überhaupt: „Zu emotional!“ Sanna Marin, die ehemalige finnische Premierministerin, sah sich Kritik ausgesetzt, weil sie sich privat vergnügte oder weil sie eine Lederjacke trug. „Unprofessionell“, hieß es damals. In der jüngsten Erzählung ist mir nur eine Frau erinnerlich, die in beeindruckender Klarheit einem anderen Mächtigen die Stirn geboten hat: Kaja Kallas. Putin schrieb sie zur Fahndung aus.

Apropos: Emmanuel Macron, außenpolitisch auf Tauchstation, zeigte sich unlängst auf einem Foto mit geballten Fäusten und angespanntem Bizeps. Schwarz-Weiß und sehr theatralisch. „Wie könnte seine Fitnessroutine aussehen?“, fragte prompt ein Magazin und nennt ihn „Emmanuel Schwarzenegger“. Die Message des Fotos: Stärke, Disziplin, Durchhaltevermögen.

Am Ende geraten tatsächliche Probleme in den Hintergrund. „Olaf ist ein Narr“, schreibt dieser Tage der andere Narr, Elon Musk, über den noch amtierenden deutschen Bundeskanzler. Der Blick auf Deutschland zeigt: So ernst kann die Lage in der drittgrößten Volkswirtschaft gar nicht sein, dass nicht Zeit für Machtspielchen bleibt. Jüngster Höhepunkt in einem Land, das in einer tiefen Wirtschaftskrise steckt: der Termin für die vorgezogene Neuwahl. Mittlerweile steht fest: Es wird wohl früher gewählt. Ein paar Tage früher. Aber irgendwer muss ja am Ende recht behalten. Es ist der nächste Kanzler, Friedrich Merz (69). „Die Ego-Parade mackert durch Berlin“, schreibt „Die Zeit“.