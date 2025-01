Jetzt sollte es regnen – und es brennt: Was wird aus Los Angeles im Sommer?

Los Angeles brennt, und das mitten im Winter. Mehr als 35.000 Acres Land sind bereits in Flammen aufgegangen, darunter auch Wohngebiete in Pacific Palisades, Altadena und Pasadena. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz, doch die Extremlage zeigt: Kalifornien steht vor einer Umweltkrise historischen Ausmaßes. Was bedeutet das für die kommende heiße Jahreszeit?

Ein Bundesstaat in Flammen: Die Faktenlage

Die Brände in Los Angeles haben bereits Tausende Häuser zerstört, darunter auch die Anwesen einiger Prominenter wie Paris Hilton und Bill Kaulitz. Insgesamt mussten mehr als 50.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehr, unterstützt von über 8.000 Einsatzkräften, hat Schwierigkeiten, die Feuer einzudämmen. Schuld daran sind extreme Winde, trockene Vegetation und die anhaltende Dürre.

Doch die größte Herausforderung steht noch bevor: Der Sommer. Wenn jetzt, in den normalerweise regenreicheren Monaten, bereits solche Brände toben, könnten die Auswirkungen in der Dürreperiode katastrophal sein.