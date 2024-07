Chicago zittert vor dem Kongress der Demokraten

Schon jetzt fällt die massive Polizeipräsenz vor allem in der Michigan Avenue auf, der Einkaufsstraße zwischen dem Zentrum und dem Norden der Stadt, wo während der letzten Unruhen Auslagen zerstört und Geschäfte geplündert wurden.

In dem Wohnblock, wo ich jeden Sommer ein paar Monate verbringe, liegt im Erdgeschoß die Belgian Bakery mit den besten Croissants in Chicago. Der Besitzer berichtet: "Ich schließe die Bäckerei, so wie die meisten Geschäfte in der Umgebung zumachen. Auf die Verkleidung mit Holzplatten verzichte ich. Bei mir gibt es nichts zu stehlen." Nachbarn rieten uns, genügend einzukaufen und die Tage zuhause mit Lesen und Fernsehen zu verbringen. Einige kündigten an, ihre Türen zeitweise offen zu lassen und sich über jeden Besuch zu freuen.