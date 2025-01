Autorin Anika Decker litt wegen Wechseljahren an Brain Fog

Dafür sei sie sehr dankbar, erzählte Decker, "denn ich hatte Brain Fog, Nebel im Hirn. Dadurch konnte ich mich nicht mehr gut konzentrieren und war sehr oft abgelenkt, was beim Schreiben natürlich eine Katastrophe ist. Und ich trug auch so eine Schwere in mir." Nun gehe es ihr körperlich und geistig wieder gut. Sie habe auch wieder "Schwung beim Schreiben bekommen, den hatte ich ewig nicht mehr. Ich bin verliebt in das Leben", sagte sie.

"Richtig sauer" mache es sie, dass Frauen die Fünfziger immer "mies" verkauft würden: "Mit 50 bist du verblüht, jetzt kannst du anfangen, dir eine praktische Kurzhaarfrisur zu machen. Und Enten füttern. Von wegen!" Ihre Lebenslust habe sich "extrem gesteigert", weil sie "Dinge bewusster erlebe".