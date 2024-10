Nachdem das Regime in Teheran am 1. Oktober 181 Raketen auf den „Erzfeind“ Israel abgefeuert hat, rüstet sich die Islamische Republik für den zu erwartenden heftigen Gegenschlag. Hektische Hamsterkäufe in den Supermärkten, kilometerlange Schlangen vor den Tankstellen: Im Iran ist die Panik vor einer militärischen Eskalation mit Israel seit Tagen nicht mehr zu übersehen. Die ­Ladungen von Frachtern in den Häfen werden eilig gelöscht, um wichtige Waren und Rohstoffe vor möglichen Angriffen in Sicherheit zu bringen. Das Regime sperrt bereits Sonntagnacht den Luftraum für zivile Maschinen. Im Staatsfernsehen werden zu diesem Zeitpunkt Aufnahmen von Raketenabschussrampen auf Lastfahrzeugen gezeigt, die aus Bunkeranlagen geholt und in Position gebracht worden waren.

Irans Raketenangriff auf Israel war der schwerwiegendste in der 76-jährigen Geschichte des Landes, vor allem im Zentrum Israels hatte es einen Angriff dieser Dimension noch nie gegeben. Das Hauptquartier des Auslandsgeheimdienstes Mossad und mehrere militärische Stützpunkte wurden ins Visier genommen. „Der Angriff richtete zwar nur wenige Schäden an, doch das Potenzial war enorm, wenn die präzise gesetzten Treffer geglückt wären“, betont Amos Harel, ein Journalist, der zu den führenden Militärexperten in Israels Medien zählt. Bereits im April waren der Iran und Israel erstmals in einen direkten Konflikt geraten. Anders als zu diesem Zeitpunkt wird nun aber befürchtet, dass es nicht bei einem kurzen Schlagabtausch bleibt. „Wir haben das Recht und die Pflicht, uns zu verteidigen“, betont Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu: „Die gesamte Bedrohung Israels geht in Wahrheit vom Iran aus.“