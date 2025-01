Alltag mit Schieflage: Susanne Gregors Roman "Halbe Leben"

Susanne Gregor, die in der Slowakei geborene Autorin, die sich mit Romanen wie "Kein eigener Ort" (2012), "Territorien" (2015), "Das letzte rote Jahr" (2019) und "Wir werden fliegen" (2023) einen fixen Platz in der österreichischen Literatur erschrieben hat, entwickelt ihre Geschichte und ihre Figuren so langsam und sensibel, dass man angesichts des dramatischen Beginns fast ein wenig ungeduldig werden könnte: Wohin will dieses Buch?

Drei Frauen stehen im Mittelpunkt: Die in ihrem Beruf, der Sanierung von Villen, erfolgreiche Klara; ihre nach einem Schlaganfall hilfsbedürftige Mutter, die ihr bisher mit der Betreuung der Tochter beruflich den Rücken freigehalten hat; und die slowakische Pflegerin Paulína, die sich schon bald in allen Belangen der Haushaltsführung unentbehrlich macht, sodass jener männliche Pfleger, der alle zwei Wochen übernimmt, damit Paulina nach Hause kann, nur ein zwangsläufig geduldeter Gast im Haus ist.

Allmählich kristallisiert sich heraus, worum es geht: Um Frauenleben, die alle nicht ohne Verluste bleiben. Um "Halbe Leben" eben. Am eklatantesten fühlt sich Paulina halbiert, denn sie muss als geschiedene Alleinerzieherin ihre halbwüchsigen Buben jeweils bei ihrer Mutter unterbringen, um ihre gut bezahlten Dienste in Österreich absolvieren zu können. Immer, wenn es Probleme in der Schule gibt oder der Älteste seine erste Schlägerei hat, ist die Mama nicht greifbar. Das schlechte Gewissen wird größer. Umgekehrt richtet sich Karrierefrau Klara so gut ein in der neuen Situation mit der Altenpflegerin, die immer mehr zur Haushaltshilfe wird, dass sie sogar dem Wunsch ihres Mannes nach einem zweiten Kind nachgibt.

Die Männer spielen nicht unwichtige Nebenrollen, und allmählich eskaliert die Situation. Es braut sich was zusammen. Wie wäre es mit einer kleinen gemeinsamen Wanderung zum Spannungsabbau? Unterwegs wartet allerdings ein Abhang, der steiler und gefährlicher ist, als es zunächst den Anschein hat. Doch nein: "Halbe Leben" ist kein Krimi. Susanne Gregor bleibt sich auch in diesem Buch ihrer Linie treu. Sie interessiert sich nicht für künstlich erzeugten Ausnahmezustand, sondern für die Schieflagen des Alltags. Bei denen manchmal einiges ins Rutschen kommt.

