Was gut war: 6 Good News aus 2024

62 Prozent weniger Todesfälle durch Gebärmutterhalskrebs bei Frauen unter 25 in den USA zwischen 2011 und 2021 im Vergleich zur vorherigen Dekade: Dieser Erfolg ist laut einer Studie der Medical University of South Carolina (MUSC) der HPV-Impfung zu verdanken, die in den Vereinigten Staaten seit 2006 verfügbar ist.

Mehr als 200 verschiedene Arten von Humane Papillomviren sind bekannt, 12 davon gelten als krebserregend. Laut Nicolas Wentzensen vom US-amerikanischen National Cancer Institute (NCI) werden nahezu alle Formen von Gebärmutterhalskrebs durch eine Infektion mit einem dieser 12 HPV-Arten ausgelöst. Und auch andere Krebsarten im Intim-, Mundhöhlen- und Rachenbereich können durch HPV ausgelöst werden – bei allen Geschlechtern.

Deshalb ist die HPV-Impfung auch für Männer sinnvoll – und ist seit Anfang Juni in Österreich für alle unter 30 kostenlos. Sie ist in allen öffentlichen Impfstellen und am Programm teilnehmenden Ordinationen erhältlich.