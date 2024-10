2nd OPINION: Michael Fleischhacker analysiert

Einmal mehr wurde Österreich vom Erwartbaren überrascht: Die FPÖ wurde bei der Nationalratswahl stärkste Partei, obwohl sich das seit eineinhalb Jahren abgezeichnet hat. Auch der Bundespräsident wirkte am Sonntagabend sehr bedrückt, man rechnete fast ein bisschen damit, dass er seine Ansprache mit einer Kondolenzadresse an die Hinterbliebenen beginnen würde. Weil in diesem Land mit dem Erwartbaren niemals zu rechnen ist, brach also noch am Wahlabend eine hektische Debatte darüber aus, wie man in dieser naturkatastrophenhaft unvorhersehbaren Situation zu agieren hätte. Muss der Wahlsieger zurücktreten? Können die beiden Wahlverlierer allein eine Regierung bilden oder brauchen sie, um ihre Machtbasis breiter zu gestalten, auch den kleineren Wahlsieger? Ist die Bundeskanzlerpartei der eigentliche Wahlsieger, weil die Erde, auf der die FPÖ auf Platz eins rutschte, zwar vom Feldherrenhügel der ÖVP abging, die Parteizentrale aber noch immer steht? Warum spricht man bei der SPÖ, die nur nicht vom Fleck kam, von einem Absturz, während man der ÖVP, die zweistellig verloren hat, einen Achtungserfolg attestiert? So ist das bei Naturkatastrophen: Am Anfang kennt sich erst mal keiner aus, und dann weiß niemand, wie es weitergeht.