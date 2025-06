Dieselbe Frage stellt sich mit Blick auf die regelbasierte Weltordnung, in der das Völkerrecht von allen als bindend erachtet und von seiner Verletzung Abstand genommen wird. Wer sich an die Zeit des Kalten Kriegs erinnert, wird sich mit der Behauptung schwertun, dass all die Stellvertreterkriege zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion in Afrika, Asien und Lateinamerika dem gefolgt sind, was wir heute nostalgisch die regel- und völkerrechtbasierte Weltordnung nennen. Ähnlich sportlich wäre das Unterfangen, alles, was in der Folge von 9/11 in Afghanistan und im Irak oder ab 2011 im Zuge des „Arabischen Frühlings“ passiert ist, als Geschehen im Rahmen der regelbasierten Weltordnung zu interpretieren. Ein nüchterner Blick zurück zeigt also eigentlich, dass wir, wenn wir vom Zeitalter der regelbasierten Weltordnung schwärmen, noch immer in der Illusion vom „Ende der Geschichte“ (Francis Fukuyama) leben, die nicht länger gedauert hat als die 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts.

Ein Trost ist das nicht, aber aus Realismus wurde noch selten Trost bezogen. Unser Kopf, sagte Francis Picabia, ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Das Eingeständnis, dass wir nicht die Ausnahme von der Regel erleben, sondern das Ende der Ausnahme von der Regel, könnte eine solche Richtungsänderung darstellen.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir: redaktion@news.at

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 26/2025 erschienen.