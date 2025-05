Die Frage, wer der Mensch eigentlich ist, was das Universum davon hält und wie gut man einen Einzelnen kennen kann, bestimmt naturgemäß einen großen Teil unseres Lebens. Wenn man nicht gerade Kartäuser, Scharfschütze oder Almhirtin ist, hat man im Alltag mit Menschen zu tun, die mit einem interagieren, auf die man Rücksicht nehmen muss, von deren Handeln man in einem gewissen Ausmaß abhängig ist, die man also schlicht und ergreifend ertragen muss. Offensichtlich ist es nicht so einfach, sich dieser Tatsache unaufgeregt bewusst zu werden. Mein bester Freund erklärt mir regelmäßig, dass es ihm am allerliebsten wäre, ganz allein zu sein, aber jedes Mal bin ich mir sicher, dass er mir eigentlich nur sagen will, dass er gerade nicht im richtigen Menschenbiotop wohnt. Würde man ihn, wie er regelmäßig und kokett fordert, tatsächlich auf der einsamen Insel absetzen, ganz allein, nur mit einer Bücherkiste, wäre er durchgedreht, noch ehe er weiß, was es überhaupt zu lesen gibt.

Die Interaktion mit unseren Mitmenschen scheint sich sehr an dem Grundsatz zu orientieren, den der berühmte Arzt Theophrastus Bombast von Hohenheim aka Paracelsus uns hinterlassen hat: Die Dosis macht das Gift. Ganz ohne andere Menschen verkümmert der Mensch, wenn er mit zu vielen zu tun hat, verliert er sich. Und wenn er die, mit denen er regelmäßig und unvermeidlich zu tun hat, nicht -einigermaßen stabil einschätzen kann, um zu große Stimmungsschwankungen oder grobe Enttäuschungen zu vermeiden, gibt es soziale Probleme. Auch wenn wir theoretisch wissen, dass das Leben keines einzigen Menschen linear verläuft und deshalb immer mit Überraschungen, Glücksausbrüchen, Enttäuschungen und Katastrophen zu rechnen ist, sind wir als soziale Wesen auf eine gewisse Stabilität angewiesen. Wir können nicht jeden Tag ein ganz anderer sein, und wir können nicht jeden Tag mit jemand ganz anderem zurechtkommen, so sehr wir Abwechslung auch schätzen mögen. Daran schließen sich schwer zu beantwortende Fragen: Bis wann ist jemand interessant und abwechslungsreich, ab wann wird er erratisch und verrückt? Was finden wir noch originell, was schon daneben?

Eine ganz besondere Sorte Mitmensch ist der Politiker. Er soll sein wie wir, aber auch jemand, dessen Möglichkeiten über unsere Möglichkeiten hinausgehen, sein Auto soll nicht zu groß und nicht zu mickrig sein. Er soll uns menschlich nahe bleiben, aber keine Fehler machen, man will seine Biolumineszenz zugleich bewundern und verblassen sehen. Neuerdings wird uns gesagt, dass die Welt gerade in dieser Situation der multiplen Krisenhaftigkeit erhöhten Bedarf an möglichst langweiligen Politikern habe, weil interessante Gestalten wie Sebastian Kurz oder Donald Trump uns zwar unterhalten, aber auch ruinieren würden. Nun würde ich zunächst bezweifeln, dass Sebastian Kurz so besonders interessant gewesen ist, und ob Donald Trump uns ruinieren wird, bleibt noch abzuwarten. Die Grundfrage jedoch ist nicht uninteressant: Wort gewordenes Valium oder ADHS?

Mir persönlich behagen die Zappelphilippe mehr als die Schlafwagenschaffner. Langweilig bin ich selber, in Budget-Soap und Steuer-Reality-TV bekäme ich gerne etwas geboten für mein Geld, und am Ende des Tages handelt es sich bei dem, was wir inzwischen unter Politik verstehen, ja doch um ein reines Unterhaltungsprogramm. Denn reich oder arm sind wir nicht, weil der Politiker A die Maßnahme B durchgesetzt hat. Reich oder arm sind wir, weil wir fleißig oder faul, kreativ oder herkömmlich, ambitioniert oder leicht zufriedenzustellen sind. Und natürlich, weil wir Glück hatten oder eben Pech.