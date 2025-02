XXXX Von einem, der auszog, die Welt der Auszeichnungen, Pokale, Trophäen und Geschenke nachhaltig zu gestalten

Ich freue mich, Ihnen heute mein Unternehmen lightmoos vorzustellen, das vor einem Jahr gegründet wurde. Mein Name ist Markus Essberger und mein Ziel ist es, die Welt der Auszeichnungen, Pokale, Trophäen und Geschenke nachhaltig zu gestalten. Ich glaube an eine Zukunft, in der Qualität und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen und setze alles daran, diese Vision in die Realität umzusetzen.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil meiner Unternehmensphilosophie – insbesondere der Faire Umgang mit Ressourcen, Umwelt und Menschen. Ich verwende ausschließlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft für meine Produkte. Dabei achte ich darauf, dass das Holz aus verantwortungsvoller Herkunft stammt oder verarbeite Bäume, die aus

Sicherheitsgründen entfernt werden mussten. Durch die Verwendung natürlicher

Materialien und liebevoller Handarbeit entstehen einzigartige, langlebige Produkte, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Pokale und Trophäen: Individuell gestaltete Auszeichnungen für Veranstaltungen, Wettbewerbe und mehr.

Auszeichnungen: Personalisierte Preise für besondere Leistungen in verschiedenen Bereichen.

Geschenke und Erinnerungsstücke: Nachhaltige Holzprodukte, die sowohl funktional als auch dekorativ sind.

Alle unsere Produkte können individuell angepasst werden, um die Einzigartigkeit jeder Veranstaltung oder jedes Preisträgers widerzuspiegeln.

Highlights:

Die zwei wichtigsten Veranstaltungen für lightmoos waren der SDG Award, vergeben von dem Senat der Wiener Wirtschaft und der Fete D´Excellence 2024, vergeben von Top Service Österreich. Bei beiden Veranstaltungen durfte lightmoos vom Design bis zum fertigen Pokal alles umsetzen. Ich bin stolz darauf, dass die nachhaltige Herangehensweise von unseren Kunden geschätzt wird. (Danke)