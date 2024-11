Piefke-Saga mit großem Orchester

„Das ,Rössl‘“, sagt Gloger, „ist eigentlich für Berliner geschrieben, die über sich selbst lachen können. Ich habe in der Schweiz studiert. Da wird man immer sehr freundlich behandelt, aber was die Leute hinter dem Rücken über einen sagen, weiß man nicht. Mit meinen österreichischen Freunden ist es immer möglich, sich auf liebevolle Weise gegenseitig in die Pfanne zu hauen, das liegt möglicherweise an einem ausgeprägten Sinn für Selbstironie“, unterbreitet der Volkstheater-Designatus der Stadt ein bilaterales Friedensangebot.

Seine „Dubarry“ an der Volksoper erregte durch ein überdimensionales Solo des gastierenden Harald Schmidt Aufsehen. Schmidt ist jetzt wieder am Werk, an den großteils improvisierten Umständen wird noch gearbeitet.

Als Kaiser wurde Robert Palfrader verpflichtet, und das ist eine kluge Maßnahme: Klar wird das „Rössl“ in die Gegenwart geholt, mit allen seinen versteckten klassenkämpferischen Spitzen und seinen degenerierten narzisstischen Kapitalisten. „Aber“, sagt Gloger, „es knirscht in Produktionen, die das ‚Rössl‘ in die Gegenwart holen, immer dann, wenn der Kaiser kommt, weil heute eben kein Kaiser kommen kann. Aber was ist, wenn ein Palfrader kommt und eigentlich nur Urlaub machen will, aber zum Kaiser gemacht wird?“