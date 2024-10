Die fünf Jahre Ihrer Verlängerung waren eine harte Zeit, erst die Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine. Ist Ihr Haus auch davon betroffen?



In der Pandemie mussten wir uns wirtschaftlich vollkommen neu erfinden. Wir haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, als Bundesmuseum wird uns schon der Staat retten. Wir haben eine Strategie entwickelt, wie wir durch kluge Personalpolitik, kluge Ausstellungsprogrammierung, kluge Publikumsansprache die Verluste minimieren. Als Russland die Ukraine überfallen hat, haben wir den Kolleginnen und Kollegen unsere Hilfe angeboten. Asyl, das heißt Schutz für Objekte, die in Sicherheit gebracht werden müssen, aber auch unsere digitalen Datenbanken, dass man die Objekte in den ukrainischen Museen einfach auch auf unsere Server überspielen kann, dass sie zumindest auch im digitalen Raum gesichert sind. Und die russischen Museen waren immer schon wichtige Partnermuseen. Kooperationen mit der Eremitage, die uns in Struktur, in Geschichte, in der Vielfalt der internationalen Meister ähnlich ist, oder mit dem Puschkin-Museum mussten von einem Tag auf den anderen gestoppt werden. Auch die Kontakte mit den Kolleginnen und Kollegen, die wissenschaftlichen Projekte, Kooperationen. Das ist ein Verlust, gar keine Frage. Es wird sicherlich noch lange dauern, bis hier wieder eine Änderung und Normalisierung eintreten kann.



Hatten Sie bei Kriegsausbruch etwas nach Russland verliehen?



Nein, aber das hätten wir sofort zurückgefordert.



Was entgegnen Sie jenen, die Sie als konservativ kritisieren?



Jeder kann Kritik äußern, wie er möchte. Ich habe gewisse konservative Werte, zu denen stehe ich, aber in meiner Museumsarbeit habe ich immer versucht, innovativ zu sein. Aber wir sind ein Haus der alten Meister. Das mag vielleicht ein bisschen konservativ erscheinen, weil wir keine moderne und zeitgenössische Kunst sammeln und das auch nicht tun werden, die zugegebenermaßen offensichtlich sehr oft als „more hip“ wahrgenommen wird. Aber wir haben sehr wohl begonnen, uns ganz intensiv auf eine kluge, für uns passende Art und Weise mit der zeitgenössischen Kunst auseinanderzusetzen.



Der Hollywood-Regisseur Wes Anderson hat eine Ausstellung gestaltet.



Viele andere Museen hätten sich gewünscht, dass sie diese Ausstellung auch erfunden hätten. Mir ging es immer auch darum, die DNA des Kunsthistorischen Museums in eine Zukunft zu führen und auszuloten: Was geben unsere Sammlungen an innovativen Ideen und Möglichkeiten und Auseinandersetzungen her? Wenn man anschaut, was wir alles gemacht haben, ist das von konservativ weit weg, ich würde es als innovativ bezeichnen, als zeitgemäß, als anregend, als schon auch generationenübergreifend.



Mit der nächsten Ausstellung, „Arcimboldo – Bassano – Bruegel“, haben Sie Ihrem Nachfolger Jonathan Fine einen Blockbuster aufgelegt. Was planen Sie für Ihre Zukunft?



Die bestmögliche Übergabe an meinen Nachfolger gewährleisten, der ja schon als Direktor des Weltmuseums so quasi im Haus ist. Das Schöne in meinem Beruf ist, dass man den nicht beendet, indem man ein Museum verlässt. Ich bin ausgebildete Kunsthistorikerin und Anglistin und Präsidentin der österreichischen UNESCO-Kommission, habe verschiedene andere Aufsichtsratsmandate und Aufgaben.

Was soll von der Direktion Haag im Gedächtnis bleiben?

Mein sicherlich großes Verdienst und auch mein wirklich persönlich großes Projekt war die Neuaufstellung der Kunstkammer. Ich habe mit dem Motto begonnen, wir werden zu den alten Meistern zurückkehren und es wird ein Fortschritt sein. Das ist uns, glaube ich, in diesen 16 Jahren wirklich gut gelungen und, wenn ich das jetzt sehr selbstbewusst sagen darf, eine Steilvorlage für meinen Nachfolger.

16 Jahre im Amt: Sabine Haag, 62, seit 2009 Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums, übergibt am 31. Dezember an den New Yorker Jonathan Fine Der alte Meister und sein Schüler: Selbstporträt des 60-jährigen Rembrandt (links) und so sah sich sein Schüler Samuel van Hoogstraten als 18-Jähriger. Zu sehen in der Ausstellung „Rembrandt – Hoogstraten“ bis 12. Jänner 2025, www.khm.at